OPERAÇÃO CONSORTIUM: Polícia Civil e Brigada Militar desarticulam grupo de tráfico de drogas em Seberi

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Seberi, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 18, a Operação Consortium. A ação, realizada em conjunto com a Brigada Militar e com o apoio de setores de inteligência de ambas as instituições, teve como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas no município.

As investigações, que duraram aproximadamente oito meses, identificaram um esquema estruturado para a comercialização de crack. Foi apurado que um indivíduo exercia a liderança do grupo, coordenando o ponto de venda da substância, enquanto outros membros atuavam no fracionamento, ocultação e distribuição da droga. Para dificultar a ação policial, diferentes imóveis na cidade eram utilizados.

Durante a operação, foram cumpridas quatro ordens judiciais e três pessoas foram presas. Duas mulheres foram autuadas em flagrante por armazenar porções de crack já fracionadas e prontas para a venda. O principal investigado, apontado como responsável pela gerência do ponto de tráfico, foi preso preventivamente.

No curso da ação, foram apreendidas 48 porções de crack já fracionadas, além de porções ainda não divididas, materiais utilizados no preparo da droga e outros objetos de interesse da investigação. Os presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento qualificado ao tráfico de drogas e destaca a importância da integração com a Brigada Militar, fundamental para o êxito da operação.