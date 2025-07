Pagamento de junho do programa Todo Jovem na Escola é realizado para mais de 72 mil estudantes

O governo do Estado efetuou, nesta sexta-feira (18/7), o pagamento da bolsa mensal do programa Todo Jovem na Escola (TJE) referente ao mês de junho. Ao todo, 72.631 estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual foram contemplados, com um investimento de mais de R$ 11,5 milhões.

Destinado a alunos das escolas estaduais em situação de vulnerabilidade social, o TJE oferece auxílio financeiro para estimular a frequência escolar e a conclusão do Ensino Médio. Os repasses são feitos de fevereiro a dezembro, diretamente em um cartão de débito, que está registrado no nome de cada estudante contemplado. A situação do cartão pode ser conferida na página do TJE .

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Requisitos e benefícios

Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir certos requisitos. Além de estar matriculado no Ensino Médio regular da Rede Estadual, o estudante deve ter família registrada no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até R$ 660, manter pelo menos 75% de frequência escolar e participar das avaliações promovidas pela rede.

O valor mensal da bolsa varia conforme o perfil do estudante:

R$ 150 para alunos do Ensino Médio regular;

R$ 225 para estudantes de escolas de Tempo Integral ou matriculados em Cursos Técnicos Integrados.

Ao fim de cada ano letivo, os beneficiários recebem ainda um valor adicional correspondente a duas parcelas mensais, depositado em uma conta-poupança vinculada ao cartão. Os estudantes podem escolher retirar 25% desse valor a cada ano ou deixar guardado para deduzir um montante maior ao concluir o Ensino Médio, com acréscimo dos rendimentos ao longo do período.

Criado durante a pandemia de covid-19, o TJE é uma iniciativa do governo estadual coordenada pelo Gabinete de Projetos Especiais em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc).