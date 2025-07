Etapa estadual da conferência pelo Meio Ambiente reunirá 80 escolas para debater justiça climática

Nos dias 12 e 13 de agosto será realizada em Porto Alegre a etapa estadual da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), evento que reúne estudantes de escolas públicas em torno do tema “Vamos transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”.

A conferência no Rio Grande do Sul é organizada pela Comissão Organizadora Estadual (COE/RS), coordenada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), com participação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), além do apoio do Ministério da Educação (MEC), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Critérios de avaliação na etapa estadual

A etapa estadual contará com a participação de 80 escolas selecionadas, sendo 40 da rede estadual e 40 da rede municipal. A escolha foi feita a partir de 273 trabalhos inscritos, provenientes de escolas de todas as regiões do estado.

Na seleção, os trabalhos passaram por duas etapas complementares. Inicialmente, um grupo de trabalho da COE/RS realizou a análise técnica e documental dos projetos inscritos, verificando o cumprimento dos critérios do regulamento, como a faixa etária dos delegados, que deve ser de 11 a 14 anos, o enquadramento da escola nos anos finais do Ensino Fundamental e o envio correto dos anexos obrigatórios.

Após essa triagem, os projetos foram desidentificados e encaminhados ao Coletivo Jovem de Meio Ambiente do RS, que avaliou cada proposta de forma anônima, com base em critérios como pertinência ao tema, clareza, relevância social e viabilidade de execução. Essa metodologia garantiu a imparcialidade do processo e fortaleceu o protagonismo juvenil, em consonância com o princípio “jovem escolhe jovem”, que norteia a CNIJMA desde sua criação.

Soluções concretas

Os projetos que chegaram à etapa estadual se destacam por propor soluções concretas e contextualizadas para os desafios ambientais enfrentados nos territórios escolares. Além de abordarem com profundidade a temática da justiça climática, muitas propostas demonstram forte capacidade de mobilização da comunidade escolar e de articulação com a realidade local.

A diversidade é outro ponto marcante da conferência estadual. Escolas quilombolas, indígenas, do campo, de educação especial e de diferentes contextos socioterritoriais estão entre as selecionadas, trazendo olhares plurais sobre os impactos ambientais e contribuindo para a construção de uma agenda ambiental mais inclusiva, representativa e transformadora.

Programação formativa e participativa

A conferência estadual será realizada no Hotel Ritter, no Centro Histórico de Porto Alegre. A programação começa no dia 12 de agosto, com o painel “Juventudes e Escolas pela Justiça Climática: Resistência, Ação e Esperança”.

No dia 13 de agosto, os participantes terão oficinas temáticas voltadas aos três eixos da conferência — Territórios Saudáveis, Territórios que Protegem e Territórios de Paz e Sustentabilidade. Esses espaços formativos vão promover reflexões, troca de experiências e aprofundamento sobre as práticas ambientais desenvolvidas nas escolas.

Além disso, os estudantes apresentarão seus projetos finalistas e participarão da escolha dos 19 delegados e delegadas que representarão o Rio Grande do Sul na etapa nacional da CNIJMA, prevista para outubro, em Brasília. Entre os selecionados, cinco vagas são destinadas, obrigatoriamente, a estudantes indígenas, quilombolas, do campo, com deficiência e surdos, garantindo a equidade e o respeito à diversidade dos sujeitos envolvidos.

A escolha será feita pelos próprios estudantes, reafirmando o protagonismo infantojuvenil como eixo central da conferência.

Mobilização e apoio para a participação das escolas

Desde o lançamento da etapa escolar, a mobilização da rede estadual tem sido intensa. Com o apoio das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e das equipes municipais, a Seduc promoveu ações de comunicação, como orientações técnicas e uma live sobre Meio Ambiente realizada no dia 5 de junho, que auxiliou as escolas na constituição das Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida) e no processo de inscrição de seus trabalhos.

Para garantir o acesso e a participação de todas as escolas selecionadas, a organização está viabilizando transporte, hospedagem e alimentação para estudantes e educadores durante os dias do evento.