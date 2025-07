Golpista cai no próprio golpe e ainda faz PIX para a vítima

Um caso pra lá de inusitado e, por que não dizer, hilário, chamou a atenção em São José do Cedro nos últimos dias. A moradora Thaise Favero deu uma verdadeira aula de sagacidade ao virar o jogo contra um estelionatário que tentava aplicar o famoso golpe do falso advogado. Resultado? O criminoso acabou fazendo um PIX de R$ 50 para a vítima!

O golpista entrou em contato com o marido de Thaise, afirmando ser advogado e alegando que havia um processo judicial em nome dela, com valor a receber superior a R$ 80 mil. Mas ele não contava que Thaise conhecia a verdadeira advogada e, ao perceber o golpe, resolveu se divertir um pouco.

“Me fiz de ingênua. Disse que tava sem gasolina, usando o Wi-Fi da lanchonete e pedi se ele podia me ajudar com uns trocados pra eu ir atrás dos documentos”, contou ela, rindo em entrevista a Rádio Peperi. E não é que o trambiqueiro acreditou na encenação e mandou R$ 50 via PIX?

Ao perceber que tinha sido passado pra trás, o falso advogado ficou furioso, xingou Thaise e a bloqueou. Mas o estrago já estava feito: virou motivo de piada e serviu de exemplo. O caso teve tanta repercussão que até a OAB de São Miguel do Oeste emitiu alerta sobre a ação de criminosos que usam nomes reais de advogados para aplicar golpes.

Thaise, com bom humor e consciência social, disse que vai doar os R$ 50 para a APAE de São José do Cedro. E deixou o recado: “Tem que desconfiar, ligar pro advogado de verdade. Eles fazem de tudo pra enganar, até documento falso com carimbo!”

E o golpista? Esse vai pensar duas vezes antes de tentar dar o golpe em outra vítima. Afinal, não é todo dia que um estelionatário vira notícia por cair no próprio conto e ainda pagar por isso.