Hospital Regional Hans Dieter Schmidt promove primeira Caminhada do Bem

Foto: Divulgação/HRHDS

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, promove no próximo dia 27 de julho, às 10h, a primeira edição da Caminhada do Bem. A iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para a compra de poltronas para os acompanhantes de pacientes internados na unidade.

Com percurso de um quilômetro, o evento é aberto a toda a comunidade, inclusive pessoas com deficiência, e não possui restrição de idade. As inscrições são gratuitas, mas a organização solicita doações voluntárias de qualquer valor para alcançar a meta de aquisição do mobiliário.

Além da arrecadação, a ação visa estimular hábitos saudáveis, incentivar a prática de atividades físicas e fortalecer os laços entre a comunidade local e os serviços oferecidos pela instituição.

“Essa ação fortalece e reforça o nosso compromisso com a população, trazendo conforto, bem-estar e acolhimento a todos os pacientes que buscam atendimento em nossa unidade. Com isso, vamos juntos transformar passos em solidariedade e cuidado”, destaca a diretora geral do hospital, Aldilete Cardoso Alves Fantuci.

Os interessados podem realizar o cadastro por meio de formulário online . As doações serão aceitas exclusivamente via Pix, destinado ao Grupo de Voluntárias do Hospital.

O evento ainda contará com aferição de pressão arterial e glicemia, distribuição de água e frutas, música, pequeno coquetel e ponto de arrecadação de donativos.

A Caminhada do Bem é uma realização conjunta do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt e da Escrivania de Paz do Boa Vista, com apoio da Prefeitura de Joinville.

Foto: Reprodução/Secom SC

