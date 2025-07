Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Erval Seco após ação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar

Na tarde desta quarta-feira (16/07), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Seberi, em ação conjunta com a Brigada Militar, prendeu um homem condenado pelo crime de tráfico de drogas. A captura ocorreu no município de Erval Seco, após diligências integradas entre os órgãos de segurança.

A condenação decorre de investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Seberi, a qual apurou que o indivíduo foi responsável pelo transporte de aproximadamente 100 gramas de cocaína. O trabalho investigativo, conduzido com rigor técnico, contribuiu para responsabilização penal do envolvido.

A atuação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar reafirma o compromisso das forças de segurança pública com o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes, delito que frequentemente está associado a outras práticas criminosas e contribui para a sensação de insegurança da população.

