Polícia Civil de Frederico Westphalen prende dois condenados por crimes graves

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, cumpriu, nos dias 15 e 16 de julho de 2025, dois mandados de prisão definitiva expedidos pela Vara Criminal da comarca local. As prisões são resultado de condenações por crimes graves.

Na primeira ação, ocorrida na manhã de terça-feira, 15, a ordem judicial foi cumprida contra um indivíduo condenado por roubo majorado (Art. 157, §2º, do Código Penal) e por participação em organização criminosa (Art. 2º, caput, da Lei 12.850/13). Ele tinha uma pena remanescente de 8 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime fechado.

O mandado foi cumprido nas proximidades da sede da Delegacia de Polícia. Após exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen para o cumprimento da pena.

Traficante condenado tentou fugir durante prisão na quarta-feira

Nesta quarta-feira, a equipe policial cumpriu um novo mandado de prisão definitiva, desta vez contra um indivíduo condenado por tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (Art. 35, caput, da mesma Lei) e por integrar organização criminosa (Art. 2º, §4º, da Lei 12.850/13). A pena remanescente para este condenado é de 14 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime semiaberto.

A prisão foi efetuada no Bairro Núcleo VI. Durante a abordagem, o apenado tentou fugir e resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas. Após exame de corpo de delito, ele também foi conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

