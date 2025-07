Grave acidente na BR-285 entre Ijuí e Panambi deixa uma vítima fatal

Na manhã desta quinta-feira (17), um grave acidente foi registrado na BR-285, entre os municípios de Ijuí e Panambi, nas proximidades de Bozano. A colisão envolveu um veículo Renault Duster, com placas de Santo Ângelo, e um caminhão baú de procedência ainda não identificada.

O acidente resultou na morte de uma pessoa que estava no Renault Duster. A vítima fatal estava acompanhada por outra pessoa que, segundo informações preliminares, não sofreu ferimentos.

Após a colisão, o caminhão saiu da pista, colidiu contra uma árvore e capotou no acostamento. Ainda não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local realizando o atendimento da ocorrência e controlando o tráfego na região. As causas do acidente serão investigadas.

