Condutor de ônibus escolar perde o controle e colide contra muro de residência em Tenente Portela

Na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar causou susto a moradores de uma residência.

O condutor do veículo perdeu o controle da direção devido à grande quantidade de lama acumulada na via e acabou colidindo contra o muro da residência localizada na Rua Piauí em Tenente Portela. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações, o acidente resultou apenas em danos materiais de pequena proporção, tanto no ônibus quanto na estrutura do muro atingido.

A via, que se encontrava escorregadia por conta das chuvas recentes, contribuiu diretamente para a perda de controle do veículo.

