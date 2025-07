Brigada Militar de Iraí cumpre mandado de prisão expedido durante audiência judicial

Na manhã desta quarta-feira (16), a Brigada Militar de Iraí deu cumprimento a um mandado de prisão expedido durante audiência de instrução no Fórum da Comarca.

Assim que a ordem judicial foi emitida, os policiais militares agiram prontamente, efetuando a detenção do investigado. Conforme o procedimento padrão, o homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para exame de corpo de delito.

Após os trâmites médicos, o detido foi conduzido ao Presídio Estadual de Iraí, onde ficará à disposição da Justiça. A Brigada Militar não divulgou a identidade do preso nem detalhes sobre as acusações, mas informou que a operação ocorreu dentro da normalidade e em conformidade com os protocolos legais. O caso segue sob responsabilidade do Poder Judiciário.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp