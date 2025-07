Udesc e Secretaria da Saúde capacitam enfermeiros para identificar gestações de risco

Foto: Silvana Zanoteli/Udesc Oeste

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove um curso para 136 enfermeiros que atuam na atenção primária em duas regiões de saúde (Oeste e Planalto Norte). O objetivo é capacitar os profissionais a identificar precocemente os níveis de risco em gestantes, durante a consulta pré-natal.

O curso sobre estratificação de risco gestacional é uma ação do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde , do campus da Udesc Oeste em Chapecó (SC), com apoio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde da SES. O público-alvo é de enfermeiros que trabalham diretamente com o acompanhamento pré-natal em unidades básicas, ambulatórios e maternidades.

A formação é realizada em formato híbrido e tem carga horária de 30 horas. As aulas teóricas são realizadas na plataforma online Moodle Udesc. O curso também prevê um encontro presencial, promovendo uma formação prática e contextualizada com a realidade de cada região. As aulas começam na próxima segunda-feira, 21, e devem se estender até o fim de agosto.

Risco gestacional

O objetivo do curso é fortalecer o processo de estratificação de risco gestacional, que deve ser realizado em toda consulta de pré-natal. Os profissionais são capacitados a classificar os riscos de cada gestante em três níveis: risco habitual, risco intermediário ou alto risco.

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15% das mulheres grávidas apresentam gestação de alto risco. Reconhecer corretamente essa estratificação permite o encaminhamento a tempo aos serviços especializados e favorece o cuidado compartilhado entre a rede de atenção primária à saúde e os serviços de referência.

400 enfermeiros

A iniciativa reforça o compromisso da SES e da Udesc com a qualificação dos profissionais de saúde e com a melhoria no atendimento às gestantes. Isso tem sido feito por meio de estratégias de educação permanente alinhadas com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina.

Com esta edição, o curso terá alcançado 400 profissionais em sete regiões de saúde de Santa Catarina. “Em 2024, participaram 264 enfermeiros das regiões Oeste, Alto Uruguai, Extremo Oeste, Xanxerê e Meio-Oeste”, relata a professora Silvana Zanotelli, do Mestrado em Enfermagem da Udesc Oeste.

