Estado integra ação intersetorial de apoio psicossocial à comunidade escolar para retomada das aulas em Estação

Para apoiar a retomada das aulas em Estação, que ocorreu no início desta semana, após uma situação dramática vivida em uma das escolas do município, o governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde (SES), enviou uma equipe técnica ao local para contribuir com as ações de suporte psicossocial para alunos, professores e familiares. O município organizou uma ação intersetorial para articular o auxílio à comunidade escolar e proporcionar um retorno seguro à rotina.

Com 6 mil habitantes e localizada no norte do Estado, a cidade de Estação possui quatro escolas municipais e uma estadual. “Como o município vivenciou uma situação extrema, o Estado deve estar presente e dar suporte às ações relacionadas à saúde mental de todos aqueles que foram afetados, direta ou indiretamente, pelo episódio. É papel do Estado atuar junto com as secretarias municipais de Saúde em situações críticas”, explica a coordenadora estadual de Saúde Mental da SES, Fernanda Mielke.

A Coordenação Estadual de Saúde Mental (CESM) da SES, que atua de forma integrada com as Coordenadorias Regionais de Saúde, possui um representante de referência em saúde mental que apoia diretamente os municípios.

Plano de trabalho

A CESM contribuiu com a elaboração de um plano de trabalho adaptado para atender às necessidades específicas que surgiram a partir da experiência traumática vivida pelo município e com a execução das atividades previstas nele.

A equipe da SES, em parceria com representantes do Ministério da Educação (MEC), conduziu rodas de conversa com os professores e as equipes diretivas de três escolas municipais, buscando acolhê-los e prepará-los para o retorno às aulas, que ocorreu na segunda-feira (14/7). A escola municipal onde aconteceu o atentado ainda não retomou as atividades. Nela estão sendo realizadas ações específicas de apoio psicossocial, e o retorno está previsto para quinta-feira (17/7).

Em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e representantes do MEC, a equipe técnica da SES também participou da reunião intersetorial organizada pela gestão municipal que organizou o apoio psicossocial que está sendo prestado entre os dias 14 e 18 de julho. Cada escola municipal conta com duas psicólogas, que atuam no acolhimento dos estudantes e de suas famílias.

Atuação em situações emergenciais

Desde as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em 2024, a Atenção Primária elaborou e disponibilizou guias rápidos com orientações, ações e condutas que devem ser adotadas por gestores e profissionais durante momentos de emergência em saúde pública por desastres. As publicações apresentam informações essenciais que podem ser adaptadas a outros tipos de situações, sendo revisadas caso a caso.

