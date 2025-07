Retinóloga explica importância do diagnóstico ocular precoce

O aumento da expectativa de vida, a prevalência crescente de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, e o envelhecimento da população mundial estão diretamente associados à elevação dos casos de doenças oculares. De acordo com a publicação da Revista Veja Bem cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo convivem com algum grau de deficiência visual. Desses casos, 1 bilhão poderiam ter sido evitados com diagnóstico e tratamento adequados. Estima-se ainda que aproximadamente 80% dos casos de cegreira são evitáveis ou curáveis.

Ainda de acordo com a publicação, entre os adultos, as principais causas de perda visual são catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e retinopatia diabética. Já em crianças, destacam-se as infecções congênitas, catarata congênita, retinopatia da prematuridade e glaucoma congênito.

Diante desse cenário, o retinólogo — médico oftalmologista especializado nas doenças que afetam a retina — tem papel decisivo tanto na detecção precoce quanto no manejo clínico e cirúrgico dessas alterações. Como destaca a Dra. Geraldine Ragot de Melo, oftalmologista e especialista em cirurgia de retina, “os avanços tecnológicos permitem identificar alterações mínimas na retina, mesmo antes que o paciente perceba sintomas. Isso muda completamente o prognóstico, especialmente em doenças progressivas e silenciosas, como a retinopatia diabética”.

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI), por exemplo, é a principal causa de cegueira irreversível em pessoas com mais de 50 anos, segundo a American Academy of Ophthalmology. Outra condição de grande impacto é a retinopatia diabética, considerada uma das principais complicações crônicas do diabetes mellitus. “É uma condição que pode permanecer assintomática por anos, até que o dano seja irreversível. Por isso, consultas periódicas com o retinólogo são fundamentais, mesmo na ausência de sintomas visuais”, reforça a Dra. Geraldine.

A retinóloga explica que doenças como o descolamento de retina e as oclusões venosas da retina também figuram entre as urgências oftalmológicas mais graves. Ambas podem levar à perda severa e definitiva da visão, especialmente se não forem tratadas nas primeiras horas do surgimento dos sintomas. “Os retinólogos são os especialistas indicados para realizar intervenções cirúrgicas, como vitrectomias, além de monitorar o quadro clínico com exames de imagem e laserterapia quando necessário”, completa.

A miopia patológica, forma avançada de miopia que afeta diretamente a retina e pode gerar complicações como neovascularização coroideana e degenerações periféricas, também é alvo de crescente preocupação. A Academia Americana de Oftalmologia estima que até 2050 mais de 50% da população mundial será míope, sendo que 10% apresentará formas severas.

A atuação do retinólogo, portanto, vai além do diagnóstico e tratamento: envolve também a prevenção e a educação do paciente. Como afirma a Dra. Geraldine, “a retina é uma estrutura nobre e extremamente sensível. Muitas doenças são silenciosas e só se manifestam quando já há perda funcional. Por isso, o olhar técnico é essencial para preservar a visão e, com ela, a autonomia e a qualidade de vida”.