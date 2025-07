Criança morre após cair de um trator no interior de Mato Queimado

Uma tragédia na tarde de terça-feira, (15/07), abalou os moradores do pequeno município de Mato Queimado, na região Noroeste do estado.

As informações ainda preliminares, são de que no interior do pequeno município, uma criança de 1 ano e 7 meses caiu de um trator, sofrendo ferimentos graves.

Ela foi socorrida e conduzida em estado grave para o hospital Santo Ângelo. A última informação é que a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

