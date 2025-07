Polícia Civil prende suspeito de furtos de hidrômetros e identifica receptadores em Frederico Westphalen

Em menos de uma semana de diligências investigativas, a Polícia Civil de Frederico Westphalen identificou os responsáveis pelos diversos furtos de hidrômetros que ocorreram na cidade durante um final de semana do mês de julho. Além dos dois autores dos furtos, foram identificados também dois indivíduos que adquiriram o material roubado, responsáveis por estabelecimentos de compra de recicláveis no município.

Na tarde de segunda-feira, 14, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um dos investigados. O indivíduo, conhecido das forças policiais por crimes contra o patrimônio, foi localizado em uma residência abandonada na Rua Ivoti, no centro da cidade. Após exame de corpo de delito, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

As investigações permanecem em andamento, com a realização de diligências formais como a requisição de perícias e a confecção de relatórios. Após a finalização dos procedimentos, o inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário para apreciação.

“Na semana passada anunciamos que os responsáveis seriam identificados, o que de fato aconteceu, graças ao trabalho técnico e eficiente da equipe de investigação da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen”, declarou o Delegado Jacson Oiliam Boni, responsável pela investigação.

