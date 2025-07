Veículo pega fogo após colisão na ERS-585 entre Erval Seco e Seberi

Na noite desta terça-feira (15), dois veículos colidiram na ERS-585, rodovia que liga os municípios de Erval Seco e Seberi. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um dos automóveis, um Volkswagen Gol, completamente em chamas logo após o impacto.

De acordo com relatos de populares, não há registro de feridos até o momento. O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen foi acionado e se deslocou até o local para controlar o incêndio. A orientação para os motoristas é de atenção redobrada, já que o veículo incendiado permanece sobre a pista, oferecendo riscos ao tráfego na região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp