Mulher desaparecida é encontrada morta em Palmeira das Missões

Uma mulher que estava desaparecida desde terça-feira (15) foi encontrada morta nas proximidades do pórtico da BR 468 em Palmeira das Missões. O corpo apresentava sinais de disparo de arma de fogo.

De acordo com relatos de familiares, a mulher estava sumida desde as 18h de terça-feira e sua localização era desconhecida até o momento em que o corpo foi encontrado.

A Polícia Civil de Palmeira das Missões foi acionada e está investigando o caso. O corpo foi encaminhado para exames de perícia para determinar as circunstâncias da morte.

A investigação está em andamento e a polícia busca apurar os fatos e identificar os responsáveis pelo crime. Mais informações serão divulgadas à medida que a investigação avançar.

