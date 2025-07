Governo destina mais de R$ 33 milhões para a educação na região de Cruz Alta

O governo do Estado está promovendo avanços importantes na rede educacional em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Na região de Cruz Alta, que abrange 11 municípios, foram investidos, desde 2023, mais de R$ 33 milhões em obras, programas educacionais e outras iniciativas pedagógicas. Esta é mais uma reportagem da série Na Estrada com a Educação .

Essa área corresponde à 9ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e à 9ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop). Os recursos são aportados por meio de iniciativas das Secretarias da Educação (Seduc) e de Obras Públicas (SOP). Apenas para a execução de obras, foram investidos mais de R$ 23 milhões, abrangendo reformas concluídas, em execução, por iniciar e em fase de contratação.

Desde 2023, a Escola Leopoldo Meinen recebeu quase meio milhão de reais para a execução de obras e ações pedagógicas -Foto: Luís André/Secom

Melhorias na estrutura física

Na Escola Estadual de Educação Básica Leopoldo Meinen, localizada no município de Fortaleza dos Valos, por exemplo, os investimentos estão propiciando melhorias na estrutura física, agilizando a compra de equipamentos e potencializando o desenvolvimento dos estudantes por meio do Ensino Médio em Tempo Integral.

Leandra Marques, diretora - Foto: Luís André/Secom

Desde 2023, a instituição recebeu mais de R$ 408 mil em aportes da Seduc para a execução de programas e de outras ações. A maior parte desse valor – mais de R$ 300 mil – foi aplicada por meio do Programa Agiliza na Educação.

Para a diretora da instituição, Leandra Marques, o programa permite que as equipes diretivas atendam, com maior rapidez, demandas consideradas prioritárias. “Com essas verbas, conseguimos fazer várias melhorias na escola. Compramos mesas de jogos e ar-condicionado e fizemos reposição de telhado e poda de árvores”, afirmou.

Melhorias para Ensino Médio em Tempo Integral

Neste momento, há, inclusive, uma pequena obra em andamento para readequação e ampliação do espaço da cozinha e refeitório. Também está sendo construída uma cobertura ligando os dois prédios da instituição para melhorar a passagem em dias de chuva.

Além disso, a escola recebeu ajustes para a implantação, em 2024, do Ensino Médio em Tempo Integral. “Implementamos espaços para o funcionamento dos clubes juvenis e realizamos melhorias nas salas de aula, no refeitório e na oferta da merenda escolar. Este ano, foi feita uma quadra de vôlei, além da aquisição de novas mesas de jogos. Foram feitas várias melhorias para promover o bem-estar dos alunos. Esse acolhimento é muito importante porque eles ficam nove horas por dia na escola”, acrescentou a diretora.

Júlio César Medeiros, estudante - Foto: Luís André/Secom

O Ensino Médio em Tempo Integral estimula o protagonismo e a autonomia dos estudantes e fomenta o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o mundo do trabalho, tornando os jovens mais preparados para o futuro. “Melhora tanto no ensino quanto na comunicação pessoal e nos trabalhos em grupo”, disse o aluno Júlio César Medeiros.

Reflexos na qualidade de ensino

Os avanços se refletem na melhoria da aprendizagem. A Escola Leopoldo Meinen destaca-se pelos excelentes resultados na alfabetização, estando entre as 200 unidades que foram premiadas pelo Programa Alfabetiza Tchê em abril deste ano. Essas instituições receberam troféus de reconhecimento e foram contempladas com incentivos financeiros. A Leopoldo Meinen recebeu R$ 40 mil para aplicar em melhorias.

Escola recebeu melhorias para atender alunos em turno integral -Foto: Luís André/Secom

“Nossa escola foi reconhecida como destaque e vamos continuar melhorando porque, com essa verba de apoio, adquirimos recursos para qualificar, ainda mais, o ensino nos Anos Iniciais do Fundamental, como TVs para as salas do primeiro e do segundo ano, jogos pedagógicos e material didático de apoio para os professores trabalharem mais instrumentalizados”, disse a diretora Leandra.

O objetivo desse programa é a alfabetização de todos os estudantes da rede pública gaúcha na idade certa – até o final do 2º ano do Fundamental. Os dados para a classificação foram coletados a partir do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) 2023, com o cálculo do Índice de Qualidade de Alfabetização (IQAe).

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Escola Leopoldo Meinen foi uma das instituições premiadas pelo Programa Alfabetiza Tchê em abril deste ano -Foto: Luís André/Secom

Na Estrada com a Educação

Por meio de histórias reais de quem vivencia a ampliação dos investimentos na Educação, o governo do Estado mostra, na série Na Estrada com a Educação , o impacto da valorização do ensino na vida do estudante, do professor e da sociedade nesta série que percorre escolas estaduais no Rio Grande do Sul.