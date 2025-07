Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Barra do Guarita

Na manhã desta terça-feira, 15 de julho de 2025, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de descumprir medida protetiva relacionada a um caso de violência doméstica. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia de Tenente Portela e da 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (22ª DPRI), no município de Barra do Guarita.

O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Tenente Portela. Após a prisão e o cumprimento dos trâmites legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.