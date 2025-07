Preso suspeito de homicídio em casa noturna de Santo Augusto

O suspeito de matar André Stigelmaier, de 39 anos, durante a madrugada da última segunda-feira, 14 de julho, em uma casa noturna localizada às margens da ERS-155, em Santo Augusto, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 15.

Ele entregou a arma utilizada no crime, prestou depoimento e teve a prisão preventiva decretada. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado Bruno Chaves, responsável pelo caso, a investigação aponta que a vítima e o autor se desentenderam no interior do estabelecimento. Após uma briga, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo, sendo que três tiros atingiram o tórax de André, que morreu ainda no local.

Desde o início da apuração, diversas testemunhas foram ouvidas para esclarecer a motivação e a dinâmica do crime. O inquérito policial segue em andamento e deve subsidiar as próximas providências da autoridade policial.