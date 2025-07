Brigada Militar atende caso de cárcere privado e tortura em Passo Fundo

Na tarde de segunda-feira (14/07), a Brigada Militar, por meio da equipe ROCAM do 3º RPMon, atendeu uma ocorrência de cárcere privado e tortura no centro de Passo Fundo. A guarnição foi acionada após uma mulher pedir socorro, sendo encontrada trancada em um pátio com portão e cadeado.

A vítima relatou que foi mantida presa por cerca de uma semana em uma dependência de um bar, após ser acusada de furtar um secador de cabelo. Durante o período, sofreu agressões físicas e queimaduras com um garfo aquecido. Ela conseguiu escapar pulando um muro nos fundos do imóvel e pediu ajuda em uma residência vizinha.

A mulher foi encaminhada ao hospital municipal com queimaduras nas mãos e lesões na cabeça, permanecendo internada. O local estava fechado no momento da chegada da equipe policial, e o acusado não foi localizado. A ocorrência foi registrada na DPPA para os devidos encaminhamentos.

