Polícia Civil recupera carga de botijões de gás furtada em Sarandi

Na tarde desta segunda-feira (14), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Sarandi, recuperou uma carga de botijões de gás que havia sido furtada durante a madrugada.

Após o recebimento de informações, os policiais civis se deslocaram até uma propriedade rural localizada na Linha Tavares, interior do município de Coqueiros do Sul, onde localizaram e apreenderam 20 botijões de gás cheios, avaliados em aproximadamente R$ 6.000,00.

O proprietário do local, já identificado, não se encontrava na residência no momento da ação. A carga foi devidamente restituída ao estabelecimento comercial vítima do furto.

As investigações prosseguem para a responsabilização de todos os envolvidos.

