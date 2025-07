Justiça condena candidato a prefeito nas eleições de 2024 por compra de votos em Frederico Westphalen

A Justiça Eleitoral condenou, nesta segunda-feira (14), o ex-vice-prefeito de Frederico Westphalen por abuso de poder econômico e captação ilícita de votos nas eleições municipais de 2024. Embora o nome não tenha sido oficialmente divulgado, a reportagem de Zero Hora apurou que se trata de João Francisco Vendruscolo, conhecido como “Joãozinho”. Ele afirmou que irá recorrer da decisão.

Vendruscolo foi eleito vice-prefeito em 2020 pelo MDB e permaneceu no cargo até 2024, quando concorreu à Prefeitura pelo mesmo partido, mas não obteve sucesso nas urnas.

A condenação é resultado de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral e prevê a inelegibilidade por oito anos, além de multa de R$ 20 mil.

Investigação

Com apoio da Polícia Civil, o Ministério Público apurou que, durante a campanha, Vendruscolo teria promovido a distribuição massiva de vales-combustível em troca de votos e apoio político. Conforme a investigação, apenas no dia 5 de outubro de 2024 — véspera do pleito — foram registrados ao menos 78 abastecimentos em um posto supostamente vinculado ao candidato, utilizando 201 vales, totalizando 1.407 litros de combustível entregues a eleitores.

Para o promotor eleitoral Thiago Luís Reinert, responsável pela investigação, a decisão é significativa: “Trata-se de decisão paradigmática, que reconhece não apenas o trabalho das instituições para garantir a lisura do pleito, mas também a necessidade de punição exemplar àqueles que atentam contra os princípios e valores democráticos”.

Contraponto

Em nota, o político afirmou que a decisão é equivocada e que irá recorrer: