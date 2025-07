Homem é Preso por Tráfico de Drogas em Santo Augusto Durante Operação Cerco Fechado

Na noite de domingo (13/7), Policiais Militares da Força Tática do 7°BPM, durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam um homem por tráfico de drogas em Santo Augusto.

Durante a ação, foram localizadas e apreendidas nove buchas de cocaína, um smartphone e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

