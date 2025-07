Brasil consolida avanço na transformação digital empresarial

A digitalização está no centro das prioridades do setor produtivo brasileiro. De acordo com o estudo sobre o Índice de Transformação Digital Brasil 2024, realizado pela PwC e pelo Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC), o índice médio subiu de 3,3 para 3,7 (em escala de 1 a 6), com avanços em oito de dez dimensões, incluindo Governança, Estratégia e IA. Além disso, o estudo mostra que 40,3% das organizações reconhecem a importância das iniciativas digitais. Os dados revelam que as empresas brasileiras estão dando cada vez mais importância às inovações digitais, com grande potencial para consolidação de soluções tecnológicas robustas e competitivas.

Diante desse cenário, a JMM TECH focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas e a Elysian Petroleum, operadora de petróleo e gás, têm investido em plataformas digitais voltadas à eficiência, segurança e sustentabilidade das operações. Ambas são lideradas por Ernani Machado, que tem promovido a integração entre tecnologia de ponta e processos industriais.

"A pesquisa mostra que estamos no caminho certo, mas ainda há espaço para escalar soluções e gerar mais impacto. O desafio agora é acelerar essa transformação com inteligência e propósito", afirma Ernani Machado, presidente das duas empresas.

Empresas brasileiras ganham destaque em fórum internacional

As experiências desenvolvidas pelas empresas lideradas por Ernani levaram à participação no fórum empresarial do BRICS, realizado em julho. O evento reuniu lideranças empresariais de países como China, Índia, Rússia, Egito, África do Sul e Arábia Saudita, além de delegações convidadas, para discutir o desenvolvimento econômico sustentável.

Durante o encontro, Ernani integrou reuniões estratégicas com CEOs e dirigentes de grandes grupos empresariais, compartilhando experiências e debatendo o papel das tecnologias emergentes no futuro da indústria e da energia. "Participar desse tipo de fórum é uma forma de conectar nossas soluções com o mundo e, ao mesmo tempo, trazer insights e parcerias que podem acelerar ainda mais a inovação no Brasil", destaca.

Inovação aplicada à exploração de petróleo

Entre os destaques das tecnologias desenvolvidas pela JMM TECH — e utilizadas pela Elysian Petroleum — estão soluções baseadas em sensoriamento remoto, análise de big data, imagens aéreas e inteligência artificial para apoio à exploração e produção de petróleo. O objetivo é transformar dados em decisões estratégicas, reduzindo riscos operacionais e aumentando a produtividade de forma sustentável. "Não se trata apenas de digitalizar processos. Estamos falando de um novo modelo de operação baseado em inteligência. O futuro da energia passa pela tecnologia", resume Ernani.

A atuação integrada entre inovação tecnológica e aplicação prática posiciona as empresas brasileiras como referências em transformação digital e reforça o protagonismo nacional no cenário global da nova economia.