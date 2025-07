Lado Rosa investe em sistema de gestão e normaliza operação

Na segunda metade de 2024, a marca brasileira Lado Rosa, especializada em produtos de decoração, enfrentou um aumento expressivo na demanda, o que gerou instabilidades na operação logística e atrasos na entrega de pedidos. Para lidar com o desafio e recuperar a regularidade, a empresa anunciou a adoção de um novo sistema de gestão integrado.

A implementação da ferramenta foi iniciada em março de 2025 e, desde então, trouxe avanços significativos nos processos internos da empresa. “Com a nova tecnologia, conseguimos maior controle sobre os pedidos e mais agilidade desde a produção até a entrega”, afirma a equipe da Lado Rosa, que reforça o compromisso com a transparência e a melhoria contínua.

De acordo com a marca, o investimento também contemplou melhorias no monitoramento da cadeia de produção, no atendimento ao cliente e na centralização das informações de pedidos, o que permitiu reduzir prazos médios e aumentar a precisão nas previsões logísticas.

No segundo trimestre de 2025, os resultados começaram a ser percebidos. Segundo a empresa, mais de 92% dos pedidos foram entregues dentro do prazo estipulado, e os níveis de satisfação do cliente voltaram a se estabilizar.

Além dos avanços operacionais, a Lado Rosa também fortaleceu os canais de atendimento ao público. Para dúvidas, suporte ou informações, os clientes podem entrar em contato diretamente pelo telefone (47) 3332-6576, disponível nos canais oficiais da empresa.

A expectativa agora é manter o ritmo de melhorias e ampliar o investimento em automação e atendimento inteligente ainda neste ano. A marca, que conta com uma comunidade crescente de clientes em todo o Brasil, segue atuando para entregar não só produtos de decoração, mas também confiança e excelência no serviço.