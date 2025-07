Homem é morto em casa noturna durante a madrugada em Santo Augusto

Na madrugada desta segunda-feira (14), por volta das 2h, um homem foi morto em uma casa noturna em Santo Augusto. Conforme as primeiras informações, o crime aconteceu em uma boate localizada às margens da ERS-155.

A vítima foi identificada como André Stiegmaier, de 39 anos. Segundo informações iniciais, ele foi atingido por disparo de arma de fogo e morreu no local.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. A Polícia Civil também esteve presente e iniciou os trabalhos de investigação, mas, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação do crime ou possíveis suspeitos. O corpo de André já foi removido.

A apuração segue em andamento.

