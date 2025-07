Acidente de trânsito é registrado na RSC-472, entre os dois trevos de Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (12), por volta das 15h30, na RSC-472, no trecho entre os dois trevos da rodovia que passa por Tenente Portela — nas imediações do totem do Grêmio e do totem do Internacional, que dá acesso aos municípios de Três Passos e Derrubadas.

A colisão envolveu um automóvel Volkswagen Fox, com placas de Tenente Portela, e uma carretinha agrícola carregada com toras de madeira. De acordo com informações preliminares repassadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência no local, a carretinha teria tentado atravessar a via no momento em que o Fox trafegava no sentido Tenente Portela–Três Passos, colidindo com o veículo.

O acidente ocorreu em um ponto próximo a uma curva, o que pode ter comprometido a visibilidade da condutora do automóvel. Conforme relato da motorista, ela levava a filha adolescente para uma partida de vôlei quando ocorreu o impacto.

Os dois ocupantes da carretinha (dois homens), foram encaminhados pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio, onde receberam atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde deles.

A Brigada Militar segue no local realizando o registro da ocorrência e orientando o trânsito na região.