Janeiro a abril: multas de trânsito crescem 71,3% nos últimos cinco anos no RS

Dados do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS) mostram que o número de multas aplicadas entre os meses de janeiro e abril saltou 71,3% nos últimos cinco anos.

Em 2021, foram 976.075 autuações no período. Em 2025, esse número alcançou 1.672.017. O aumento gradual evidencia tanto o avanço tecnológico na fiscalização quanto uma preocupante persistência de comportamentos de risco nas estradas e vias urbanas.

Esse cenário chama atenção não apenas pela quantidade, mas pelo perfil das infrações. A campeã segue sendo o excesso de velocidade, especialmente na faixa de até 20% acima do permitido. Mas, em segundo lugar, com grande crescimento, aparece a evasão de pedágio em rodovias que operam com o sistema de livre passagem – o chamado free flow.

Os dez artigos mais autuados no RS em 2025:

Segundo o DETRAN/RS, as infrações mais comuns no trânsito gaúcho entre janeiro e abril deste ano envolvem:

1 - Excesso de velocidade (artigo 218);

2 - Evasão de pedágio/bloqueios (artigo 209);

3 - Não identificação do condutor pela pessoa jurídica (artigo 257);

4 - Veículo em condição irregular (artigo 230);

5 - Dirigir sem habilitação ou com CNH irregular (artigo 162);

6 – Estacionamento proibido (artigo 181);

7 - Falta de cinto de segurança (artigo 167);

8 - Não registrar ou transferir o veículo (artigo 233);

9 - Uso do celular ao volante (artigo 252);

10 - Avançar sinal vermelho (artigo 208);

