Investimentos em tecnologia impulsionam o setor portuário

Os smart ports ou portos inteligentes estão ganhando força como pilares da transformação na logística global. No Brasil, os investimentos públicos e privados em inovação e tecnologia nos portos e terminais marítimos estão crescendo rapidamente, com foco em eficiência operacional, segurança, sustentabilidade e integração com a cadeia logística.

O conceito de smart port refere-se a um porto que utiliza tecnologia e dados para otimizar suas operações, aumentar a segurança, reduzir impactos ambientais e promover a sustentabilidade. Combinando soluções como automação, sistemas autônomos, Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), gêmeo digital, machine learning (ML) e sistemas inteligentes, esses portos estão redefinindo o futuro da logística global.

Segundo o Smart Ports Global Market Report 2025, os investimentos em tecnologias avançadas no setor portuário mundial cresceram de US$ 2,58 bilhões em 2024 para US$ 3,15 bilhões em 2025, e devem atingir US$ 7,12 bilhões até 2029. No Brasil, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou um pacote de investimentos no valor de R$ 4,7 bilhões, em parceria com o setor produtivo, para a implantação e ampliação de nove terminais privados em seis estados brasileiros.

Os aportes federais chegaram a R$ 20,8 bilhões no biênio 2023–2024, e o governo federal também lançou um plano de R$ 20 bilhões até 2026, com 55 projetos voltados à modernização da infraestrutura portuária.

O Porto de Santos terá investimento de R$ 12,6 bilhões de reais entre 2024 e 2028, aplicado às obras de expansão e modernização do porto. Já a Santos Brasil, um dos principais terminais portuários do país, está aplicando R$ 2,6 bilhões em tecnologias para ampliar a capacidade do Tecon Santos, no Porto de Santos, de 2,4 milhões para 3 milhões de TEUs, com foco na transformação tecnológica como motor da eficiência operacional. Segundo o Investe SP, já foram aplicados R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 420 milhões apenas em 2024.

Esse movimento será tema central das discussões do Port Performance Summit Brasil 2025, que acontecerá nos dias 1 a 2 de outubro, no AMCHAM Business Center, em São Paulo. O evento reunirá os principais líderes, especialistas e protagonistas do setor portuário no Brasil para apresentar e debater os pontos mais estratégicos no que tange às principais aplicações de inovação, tecnologia, automação e digitalização para portos e terminais.

“Em um cenário onde portos inteligentes estão redefinindo a eficiência da logística portuária por meio da implementação de automação, sistemas autônomos e tecnologias de ponta, o Port Performance Summit Brasil 2025 surge como um ambiente colaborativo essencial para discutir cases reais de tecnologia aplicada ao negócio e impulsionar a transformação digital nos portos e terminais brasileiros”, avalia Michael Fine, diretor da DDLM, organizadora do evento.

Entre os destaques da programação está o painel “Da Transformação Digital à Smart Company – Como usar a IA para alavancar as KPIs do seu negócio na prática”, com a presença de especialistas como André Porto (Wilson Sons), Ricardo Pupo Larguesa (T2S), Marco Riveiros (Resolv e Instituto AmiGU), Beto Macedo (CESAR) e o Angelino Caputo (ABTRA), além da palestra da Dra. Adriana Regina Martin, Diretora de Inovação e Transformação Digital do Complexo Industrial Portuário de Suape, que apresentará o case do primeiro Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) do setor portuário brasileiro.

“Com uma programação técnica e estratégica, o Port Performance Summit Brasil 2025 se consolida como um fórum essencial para discutir tecnologia, inovação, transformação digital e o desenvolvimento contínuo dos portos brasileiros. A presença de especialistas, aliada a cases práticos, faz do evento um momento único para portos e terminais que buscam melhorias em eficiência, produtividade, segurança, sustentabilidade e competitividade”, antecipa Fine.

Programação

A programação abordará temas como: Transformação digital e automação portuária nos portos da Vale; Inovação no Porto de Suape – Da ideia à implementação, Renovação Tecnológica dos STS do Terminal de Vila Velha: De planejamento a execução, melhores práticas e lições aprendidas; Maximizando Janelas Operacionais com Dados Ambientais: Usando o ambiente a favor da segurança e performance portuária; Uso de ferramentas digitais na entrega de projetos portuários: Estudo de caso em um terminal de contêineres greenfield; Transformando Portos com Dados: A Jornada da Cultura Analítica na Santos Brasil - Como a Santos Brasil implantou uma cultura de dados orientada à performance, inovação e tomada de decisão em tempo real; e Porto Itapoá em expansão: Tecnologia e Inovação para Liderar a América do Sul - A transformação estrutural e digital que prepara o terminal para se tornar o maior do continente.

Outro destaque da programação são os painéis de liderança, com a curadoria das principais associações do setor portuário e que reunirão executivos e lideranças que debaterão temas como o uso de IA como fator estratégico de diferencial competitivo para empresas, a relação porto-cidade e estratégias inovadoras para desenvolvimento econômico e social da região e a otimização de processos em terminais de contêineres.

Port Performance Summit Brasil 2025

Data: 01 a 02 de outubro de 2025

Local: AMCHAM Business Center – São Paulo/SP

Mais informações: www.portperformancesummit.com.br

