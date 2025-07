Homem é preso por receptação de trator furtado na RSC-472

Na noite de quinta-feira (10), a Brigada Militar prendeu um homem por receptação de veículo na RSC-472. A ação teve início após a polícia receber uma denúncia informando que um caminhão guincho estaria transportando um trator furtado em Erechim com destino a Santa Rosa.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo suspeito e realizaram a abordagem. No interior do caminhão estavam o condutor e um passageiro, responsável pela contratação do frete.

Durante a fiscalização, foi constatado que o trator, um Valmet de cor amarela, possuía registro de furto. Diante dos fatos, o contratante do transporte foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

