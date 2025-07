Seequent apoia jovens talentos no Programa Desenvolver

A queda nas matrículas em cursos de geociências em diversas partes do mundo, combinada com a crescente demanda internacional por profissionais da área, tem gerado preocupações sobre uma possível escassez de talentos nos setores de mineração, energia e infraestrutura.

De acordo com o American Geosciences Institute, os Estados Unidos poderão enfrentar uma escassez de 130.000 geocientistas até 2029. Na Austrália, as matrículas em programas de geociências caíram 43% entre 2013 e 2020. No Reino Unido, o número de estudantes caiu 43% entre 2014 e 2022. Essas estatísticas destacam a necessidade de ações coordenadas para incentivar o interesse em carreiras relacionadas às ciências da Terra.

A mineradora Vale está promovendo o Programa Desenvolver 2025, voltado para estudantes de graduação e pesquisadores de pós-graduação. O programa apresenta desafios reais da indústria para que os participantes desenvolvam soluções inovadoras nas áreas de geofísica, engenharia geotécnica e estimativa de recursos minerais.

Como parte da iniciativa, a Seequent, empresa especializada em tecnologia de modelagem da subsuperfície, está oferecendo 500 licenças gratuitas de seus softwares aos participantes. A empresa também está realizando workshops de capacitação técnica para apoiar os estudantes no uso das ferramentas.

“A escassez de profissionais em geociências é uma realidade que afeta toda a cadeia de valor do setor mineral. Nosso objetivo com essa parceria é proporcionar aos estudantes uma experiência prática com ferramentas amplamente utilizadas na indústria, despertando o interesse por uma carreira essencial para o futuro”, afirma Ignacio Torresi, Vice-Presidente Executivo da Seequent para a América Latina.

Além da parceria com a Vale, a Seequent mantém programas educacionais voltados ao apoio à educação em geociências. O Programa Acadêmico da empresa apoia mais de 500 instituições de ensino ao redor do mundo com acesso com desconto às suas ferramentas. Na América Latina, o Programa de Estudantes Associados beneficiou 1.500 estudantes de 51 universidades somente em 2024.

Outra iniciativa é o Visible Geology, lançado em junho de 2024. Trata-se de uma experiência gratuita, imersiva e baseada em jogos, que permite aos estudantes explorarem conceitos geológicos por meio de modelos 3D. Em apenas um ano, a ferramenta foi utilizada por mais de 4.500 estudantes, educadores e entusiastas das ciências da Terra em toda a América Latina.

“Todos os dias, nossas ferramentas ajudam os clientes a desenvolver recursos minerais de forma mais sustentável, projetar melhores infraestruturas, obter energia renovável e reduzir o impacto ambiental. Estamos satisfeitos em fazer parte dessa iniciativa com a Vale, apoiando os estudantes com acesso gratuito às tecnologias que, em breve, poderão utilizar profissionalmente”, acrescenta Torresi.

Sobre a Seequent

A Seequent, The Bentley Subsurface Company, é uma empresa global de tecnologia focada na modelagem de dados geológicos, geofísicos e geotécnicos. Com mais de 750 colaboradores, a empresa fundada na Nova Zelândia está presente em mais de 150 países, com soluções aplicadas nos setores de mineração, engenharia civil, energia e meio ambiente. A empresa apoia projetos que exigem um entendimento profundo da subsuperfície da Terra por meio de softwares que possibilitam análises integradas e tomadas de decisão técnica e estratégica.