Homem é preso com drogas, arma e coletes balísticos em Santo Ângelo

Na noite desta quinta-feira (10), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e posse de material de uso restrito. A ação ocorreu no bairro Neri dos Santos Cavalheiro, em Santo Ângelo.

Durante patrulhamento tático voltado ao combate aos crimes violentos letais intencionais (CVLI), os policiais visualizaram um indivíduo em frente a uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou entrar na casa, mas foi abordado.

Com ele, os policiais localizaram uma pistola calibre 9 mm, de fabricação argentina, com a numeração suprimida, além de porções de crack e maconha nos bolsos. Próximo à porta da residência, foi encontrada uma mochila contendo outros materiais.

Na revista, foram apreendidos 1,917 kg de maconha, 39 gramas de crack, uma balança de precisão, 50 munições de calibres variados, dois carregadores, uma touca ninja, um coldre, uma pistola FMHI Power com numeração raspada e dois coletes balísticos sem identificação.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santo Ângelo, onde a ocorrência foi registrada.

