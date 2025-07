Quatro pessoas ficam feridas em acidente na RS-522 entre Ijuí e Augusto Pestana

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito ocorrido no início da noite desta quinta-feira (10), na RS-522, entre os municípios de Ijuí e Augusto Pestana. A colisão envolveu dois veículos.

As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento no local e realizaram o encaminhamento aos hospitais da região.

A Brigada Militar auxiliou no controle do tráfego e na sinalização da via. O Comando Rodoviário foi acionado para o registro da ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp