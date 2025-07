Criança que caiu em cânion de Cambará do Sul é encontrada morta

Foi constatada, no fim da noite desta quinta-feira, a morte da criança de 11 anos que caiu em um mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, Serra gaúcha. O corpo foi encontrado pelos bombeiros dez horas após a queda, a cerca de 70 metros do local da queda.

O local de resgate foi identificado, inicialmente, com auxílio de um drone com câmera térmica, no fim da tarde. Como o ponto era de difícil acesso, a operação foi feita por meio de rapel. Foram várias ancoragens em camionetes até um tripé para então iniciar a descida.

A criança caiu no cânion no começo da tarde, por volta das 13h. Conforme o secretário de turismo do município, Andrew Mohr, a vítima estava acompanhada dos pais e de dois irmãos mais novos. “O pai disse que eles passeavam quando decidiram sentar em bancos para descansar e lanchar. Então a menina saiu correndo e ele foi atrás, mas ela acabou caindo no cânion”, detalha.

A família natural de Curitiba, no Paraná, está hospedada na cidade serrana e segundo Mohr, na quarta-feira, 9, já havia visitado o Cânion Itaimbezinho, que fica no Parque Nacional dos Aparados da Serra, também em Cambará do Sul.

O governador, Eduardo Leite, se pronunciou logo após a confirmação. Ele lamentou a tragédia e mandou suas condolências à família, além de destacar o trabalho das autoridades de resgate.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp