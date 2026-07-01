IA avança na vida digital dos brasileiros

A Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) que redefine limites da proteção — promovendo soluções e prestando serviços para os setores financeiro, varejo, digital, telecomunicações e automotivo, em parceria com as marcas mais bem-sucedidas do mundo — lançou o Relatório Global de Tendências do Consumidor Conectado 2026. O estudo mostra que o Brasil se consolida como um dos mercados líderes em experiências digitais impulsionadas por IA (Inteligência Artificial). O país ocupa a segunda posição global no Índice de Sentimento em Relação à Tecnologia (TSI), indicador que mede a percepção positiva dos consumidores sobre a tecnologia, reforçando a confiança na IA e a crescente disposição para adotar inovações de próxima geração.

Com 81% dos consumidores confiando na inteligência artificial, a IA já influencia a forma como os brasileiros usam seus dispositivos — desde a resolução instantânea de problemas até o uso de recursos mais inteligentes e adaptáveis ao longo do dia. À medida que os dispositivos assumem um papel mais ativo, as expectativas também mudam. Mesmo pequenas interrupções, como problemas de conectividade ou armazenamento, podem impactar o trabalho, as transações ou a comunicação em tempo real.

"A tecnologia conectada está se tornando cada vez mais central na vida cotidiana em todo o mundo, mas o que mais importa agora é o quanto essas experiências conseguem se adaptar às necessidades individuais, equilibrando inovação com simplicidade, confiança e confiabilidade", afirma Federico Bunge, Presidente Internacional da Assurant. No Brasil, onde a adoção de IA está acelerando rapidamente, os consumidores estão estabelecendo um novo padrão para experiências digitais intuitivas e sempre disponíveis.

À medida que a IA torna os dispositivos mais capazes, eles também se tornam tecnologicamente mais sofisticados — aumentando a necessidade de experiências que sejam simples e confiáveis para o usuário. No Brasil, 96% dos consumidores afirmam que poder proteger um aparelho de forma personalizada aumenta a probabilidade de comprarem um aparelho eletrônico, sinalizando uma forte preferência por flexibilidade e facilidade de uso.

"No Brasil, a tecnologia é algo que as pessoas carregam consigo em todos os momentos do dia — do trabalho e das tarefas diárias à conexão com as pessoas ao seu redor. À medida que os dispositivos se tornam mais inteligentes, a expectativa é que também sejam mais fáceis de usar e gerenciar. Vencer no Brasil significa combinar inovação com flexibilidade, reunindo experiências impulsionadas por IA, proteção personalizável e suporte proativo em um mercado pronto para abraçar o que vem a seguir. Estamos focados em tornar isso possível", afirma Vladimir Freneda Rodriguez, Presidente da Assurant Brasil.

Como parte do Relatório, os insights provenientes da pesquisa realizada no Brasil refletem uma transformação mais ampla, na qual a tecnologia conectada se torna essencial para a vida cotidiana e as expectativas por experiências integradas e confiáveis continuam a crescer.

O Relatório Global de Tendências do Consumidor Conectado 2026 completo da Assurant está disponível aqui.