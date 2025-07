Rally dos Sertões 2025 inclui tecnologia nas trilhas

Disputado anualmente desde 1993, o Rally dos Sertões, que é uma das maiores competições off-road do mundo, está de volta em Goiânia após seis anos. Ao longo dos nove dias de disputas, de 26 de julho a 3 de agosto, os competidores percorrerão 3.482 quilômetros, dos quais 2.215 serão de Especiais. O percurso do Rally dos Sertões de 2025, que está em sua 33ª edição da competição, passará por oito cidades diferentes: Goiânia, Unaí (MG), Januária (MG), Bom Jesus da Lapa (BA), Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Delmiro Gouveia (AL) e Marechal Deodoro (AL).

Esta será a 17ª vez na história que Goiânia será o ponto de partida e o piloto goiano do Fifi Rally Team, Lélio Vieira Carneiro Júnior, esteve ao lado do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, no evento de lançamento oficial e contou sobre a expectativa para a competição. O fato de ter o Rally dos Sertões “em casa” pode ser visto por muitas pessoas como uma pressão a mais, mas o piloto diz que o fato de correr no seu estado é um privilégio, já que é uma chance de estar próximo de amigos e familiares, que o apoiarão.

“Acho que eu já larguei 15 (Rally dos) Sertões daqui. Realmente é uma responsabilidade grande estar representando o nosso estado, mas é um sentimento confortável estar perto de todo mundo”, disse Lélio Júnior. Ele conta também que todo o percurso será transmitido ao vivo, uma grande novidade para o evento. “Teremos câmeras instaladas em áreas internas e externas do carro, além de drone e câmeras em solo, e a transmissão ao vivo pode ser acompanhada na página do YouTube da equipe”, diz ele.

Mais sobre a dupla

A trajetória da dupla, Lélio Vieira e Weberth Moreira, iniciou na década de 90 nos rallys de regularidade. Eles foram vencedores do Rally dos Sertões 2024 na categoria Challenger e levaram ouro na 5ª edição da South American Rally Race (SARR Series), entre os carros T3.2. Em 2025, seguem com um cronograma intenso de provas e preparos que envolvem muito condicionamento físico e treinos em um simulador totalmente customizado. O Rally Dakar 2026 é o grande objetivo.

A Fifi Rally Team conta com o patrocínio de Rafatella Investimentos, BCJ, Ritzy Incorporadora e Asarock Asset Management, além do apoio da Happy Capital, Billionaires Miami, CBDI, Fralle, Dub Boyz, DSX e Gasomix.