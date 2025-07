Tuvis relembra início enquanto foca no futuro

A tuvis, empresa israelense-brasileira que oferece soluções de produtividade, segurança e compliance para comunicação corporativa, anuncia seu foco no futuro e nas inovações que redefinem o mercado de mensageria. A empresa agora expande seu portfólio para atender às crescentes demandas por segurança e conformidade em múltiplos canais.

A solução da tuvis, desenvolvida e continuamente aprimorada por Ron Korland, CTO da tuvis, é a base dessa evolução, que permite a integração eficiente entre sistemas como Salesforce e aplicativos de comunicação, otimizando a produtividade e a eficiência empresarial.

“A ideia inicial dos fundadores era ambiciosa, mas precisávamos do conhecimento técnico para torná-la realidade. Fui chamado para esse desafio e, desde então, não só desenvolvi a plataforma, como continuamos identificando e implementando melhorias no código e em toda a solução. É extremamente gratificante ver que o que construímos está trazendo tantos retornos positivos para nossos clientes, ajudando-os a conquistar prêmios e aprimorar suas operações”, comentou Korland.

Deborah Wanzo, CEO da tuvis, reforça a importância da contribuição de Korland: “Quando começamos a tuvis, não tínhamos um time de desenvolvimento, e o Ron foi essencial para o início da nossa startup e para construirmos a equipe forte que temos hoje. Sua expertise foi fundamental para a plataforma atender mais de 100 clientes em mais de 35 países globalmente”, diz.

Com o crescimento da equipe e as mudanças no mercado, a tuvis percebeu a necessidade de ir além da produtividade. “Analisamos e entendemos que precisávamos oferecer não apenas eficiência, mas também segurança e compliance robustos”, explica Deborah.

Esse momento marcou uma transformação na tuvis, consolidando seu objetivo de ser a parceira estratégica das empresas em todas as comunicações via aplicativos de mensagem. “Além das soluções de segurança e compliance, passamos a focar em atender, monitorar e sincronizar cada vez mais canais, incluindo Telegram, iMessage, Signal, Teams, Slack, entre outros”, afirma a CEO.

Liderada pelo CTO, a equipe de desenvolvimento da tuvis foi crucial nesse processo de expansão. “Com a solução já estruturada, foi muito gratificante vê-la crescer e não só ajudar com produtividade, mas também levar segurança e compliance — por meio do nosso DLP próprio e arquivamento das mensagens — para um número crescente de empresas e aplicativos”, diz Korland.

O DLP (Data Loss Prevention) próprio da tuvis permite que as empresas adicionem regras e políticas personalizadas para bloquear ou receber notificações quando mensagens violam normas regulatórias internas e externas de segurança e conformidade.

“Estamos muito felizes de ver onde chegamos, mas também extremamente animados com todas as inovações que estamos trazendo para o mercado e para as empresas”, finaliza Deborah.

Sobre a tuvis

A tuvis é uma empresa israelense presente em mais de 35 países que capacita centenas de empresas em todo o mundo, incluindo grandes organizações como Petrobras, Pinterest e HDI Seguros, a usar plataformas de mensagens instantâneas com segurança, eficiência e em compliance. Com a solução da tuvis, as empresas podem aumentar a segurança e a produtividade de suas comunicações com clientes e potenciais clientes, simplificando os fluxos de trabalho de suas equipes.