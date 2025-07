IA de voz começa a substituir pré-vendedores em empresas

Cada vez mais, empresas brasileiras estão apostando na inteligência artificial de voz para automatizar etapas do processo comercial. Em mercados com alto volume de leads, a proposta consiste em escalar o atendimento inicial sem precisar aumentar, na mesma medida, o tamanho da equipe de vendas.

A adoção de inteligência artificial (IA) segue em expansão nas áreas de marketing e vendas. Segundo o Panorama de Marketing e Vendas 2025, pesquisa realizada pela RD Station com mais de 3.800 profissionais em todo o Brasil, 58% das empresas já utilizam IA em suas operações. Entre os principais usos estão a criação de conteúdo, análise de dados, elaboração de pitches e automação de mensagens.

Entre os benefícios mais citados pelas empresas que já adotam IA estão aumento de produtividade (71%) e maior facilidade na criação de conteúdo (72%). Apesar do avanço, 48% ainda estão nos estágios iniciais de implementação, o que indica um cenário de amadurecimento em curso no uso da tecnologia.

Nesse contexto, a aplicação da inteligência artificial de voz tem ganhado espaço como uma das formas de automatizar etapas do processo comercial, especialmente no primeiro contato com leads.

IA de voz como motor de crescimento

Um dos casos que ilustra essa transformação é a PitchYes, startup brasileira que cria agentes de voz para prospecção ativa. Fundada por Pedro Bovo, a empresa foi destaque no ranking Brazil Companies Founded in the Last Year, da Crunchbase, entre as 10 de maior crescimento no país.

A tecnologia da PitchYes automatiza ligações ativas, faz a triagem dos leads e encaminha os mais qualificados para os vendedores humanos. A solução tem sido adotada por empresas com equipes comerciais enxutas e grande volume de contatos, especialmente em contextos onde o processo de qualificação de leads era realizado exclusivamente por SDRs (Representantes de Desenvolvimento de Vendas).

Automação reduz custos e acelera resultados

De acordo com o relatório da BCG, intitulado The Future of Sales with AI (O futuro das vendas com IA), a inteligência artificial aplicada ao processo comercial permite refinar abordagens, antecipar oportunidades e aumentar a eficiência na jornada do cliente.

Já a consultoria McKinsey destaca no estudo Driving Impact at Scale from Automation and AI (Gerando impacto em escala com automação e IA) que a IA tem sido um dos principais vetores de crescimento na área de vendas e marketing, com potencial para impulsionar produtividade e reduzir custos operacionais, mesmo em estruturas enxutas.

Segundo Pedro Bovo, CEO da PitchYes, a automação com inteligência artificial tem permitido às empresas escalar o atendimento comercial de forma mais eficiente. “Com os agentes de voz, conseguimos realizar milhares de ligações por dia de forma padronizada, o que reduz o tempo ocioso entre interações, melhora o aproveitamento da base de contatos e diminui significativamente o custo por atendimento. Isso faz com que empresas que lidam com grandes volumes de leads possam crescer sem precisar aumentar o time na mesma proporção”, explica.

O novo papel dos SDRs: menos repetição, mais estratégia

“A tecnologia não substitui todos os SDRs, mas transforma o papel deles”, afirma Pedro Bovo, CEO da PitchYes. “Tarefas como follow ups, checagem de interesse e agendamentos estão sendo automatizadas, o que abre espaço para que os profissionais de pré-venda atuem de forma mais consultiva”.

O começo de uma mudança mais profunda

O uso de inteligência artificial de voz tem sido aplicado como recurso de automação em processos comerciais. Com o avanço das tecnologias, sistemas inteligentes vêm sendo desenvolvidos para executar tarefas operacionais, com potencial para redirecionar funções humanas a atividades relacionadas à estratégia e relacionamento com clientes.