A 30ª edição do BRAVO Business Awards vai homenagear líderes visionários do Mercado Livre, Embraer, FedEx e Corporación Multi Inversiones

MIAMI, July 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Council of the Americas (COA) anunciará os homenageados do BRAVO Business Awards de 2025 em um evento que será realizado no Ritz-Carlton Coconut Grove Hotel, em Miami, em 16 de outubro, durante a 30ª edição do BRAVO Business Awards Gala e do Simpósio do COA. Reunindo líderes multinacionais de toda a América Latina, autoridades governamentais, empreendedores e investidores, a festa de gala deste ano vai celebrar o rico legado de líderes inspiradores e destacar as forças dinâmicas que promovem oportunidades ilimitadas na América Latina e moldam seu futuro.

“Ao celebrarmos três décadas do BRAVO Business Awards, nossos homenageados de 2025 realmente personificam a liderança visionária e o impacto transformador que definem o progresso na América Latina", disse Susan Segal, presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). “Impulsionados pela inovação e determinação inabalável, suas conquistas notáveis não apenas refletem o rico legado desta região, como também iluminam o caminho a seguir para seu crescimento contínuo, prosperidade e impacto global. Temos imenso orgulho de celebrar essas empresas e líderes que estão moldando o futuro das Américas e fazendo contribuições significativas para os mercados dos Estados Unidos e global por meio de investimentos, geração de empregos e inovação.”

Os premiados da edição de 2025 são:

O Mercado Livre receberá o Prêmio BRAVO de Empresa de uma Geração , em reconhecimento aos 25 anos de inovação revolucionária, crescimento inclusivo e geração de valor de longo prazo que fizeram do Mercado Livre um símbolo do empreendedorismo latino-americano e a empresa mais valiosa da região. O prêmio será recebido por Ariel Szarfsztejn , presidente de comércio do Mercado Livre.

Desde 1995, o BRAVO Business Awards é o principal reconhecimento da excelência e liderança na América Latina e Caribe. Há três décadas, esses prêmios de prestígio homenageiam empresas e indivíduos visionários que moldam o desenvolvimento econômico e social da região por meio da inovação, do crescimento inclusivo e do progresso sustentável. Incluindo os homenageados de 2025, o BRAVO Business Awards reconheceu mais de 200 executivos e empresas que demonstraram seu compromisso incomparável com o avanço das Américas.

“Nossos homenageados de 2025 representam os valores e o espírito inovador que consolidaram o BRAVO Business Awards como a principal plataforma da América Latina de reconhecimento de conquistas influentes”, disse Maria Lourdes Teran, vice-presidente da AS/COA Miami e presidente do BRAVO Business Awards. “Essas empresas e líderes não só estabelecem novos padrões de excelência no setor privado, como também inspiram um futuro de maior prosperidade e mudanças de impacto nas Américas. É uma grande honra reconhecer suas contribuições transformadoras em um ano tão especial para nós.”

Antes do BRAVO Business Awards, o Simpósio do Council of the Americas vai reunir CEOs, executivos seniores e especialistas para discutir o papel da América Latina na agenda global. Os tópicos do Simpósio incluem geopolítica, sustentabilidade, transformação digital, inteligência artificial e oportunidades de investimento na região.

Em parceria com: CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe.

Patrocinadores: Amazon, CHUBB Latin America, LLYC, Atlas Renewable Energy, Bank of America, Castillo Hermanos, Moody’s, Salesforce, The AES Corporation, BlackRock, FedEx, e Grupo Mariposa.

Parceiro de redes e conhecimentos: McKinsey & Company.

Parceiros de mídia: Americas Quarterly, Bloomberg Línea, CNN en Español, El País, Estrategia & Negocios, e Exame.

Para obter mais informações, acesse: www.as-coa.org/bravo2025 .

