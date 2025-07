Gurias do Yucumã estreiam com derrota em casa no Gauchão Sub-20

As Gurias do Yucumã fizeram sua estreia no Campeonato Gaúcho Sub-20 Feminino no último domingo, 6 de julho, enfrentando o Internacional em Tenente Portela. Apesar da garra e de bons momentos durante a partida, a equipe da casa acabou derrotada pelo placar de 6 a 3.

O jogo foi movimentado e mostrou o potencial ofensivo das duas equipes. O Flamengo de São Pedro, que representa as Gurias do Yucumã, balançou as redes três vezes, mas não conseguiu conter a força do time colorado. Os gols do Inter foram marcados por Vanessa (2), Érica, Mel, Barros e Joana.

Agora, as Gurias voltam suas atenções para a próxima rodada. No domingo, 13 de julho, a equipe enfrenta o Cruzeiro, fora de casa, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. O confronto será mais uma oportunidade para buscar recuperação e evolução na competição estadual.