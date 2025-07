Segurança natural de Três Passos é baleado no rosto durante evento em Santo Augusto

Na madrugada de domingo (06), um segurança foi atingido no rosto por um disparo de arma artesanal enquanto trabalhava em um evento no Clube 7, em Santo Augusto.

A vítima foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Hospital Bom Pastor. Devido à gravidade do ferimento, embora esteja em estado estável, foi transferida para o Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, onde deu entrada na emergência por volta das 10 horas.

O caso está sendo investigado pelas autoridades. Não há informações confirmadas sobre o autor do disparo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Clube 7 de Setembro de Santo Augusto vem, por meio desta, esclarecer os fatos ocorridos na madrugada do dia 6 de julho.

Infelizmente, registrou-se um incidente envolvendo a tentativa de entrada forçada de um indivíduo não autorizado, que foi impedido de ingressar pela equipe de segurança do local. Lamentavelmente, um dos seguranças foi atingido por uma espécie de arma artesanal, sendo imediatamente socorrido pelos meios adequados.

Esclarecemos que o profissional agiu dentro dos protocolos de segurança estabelecidos, com o objetivo de garantir a integridade física e o bem-estar de todos os presentes no evento. Reforçamos que a segurança de nossos frequentadores é, e sempre será, prioridade absoluta para esta instituição.

Reafirmamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e a ordem em todos os eventos realizados em nosso espaço.

Agradecemos a compreensão da comunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Direção do Clube 7 de Setembro

Santo Augusto, 6 de julho de 2025

