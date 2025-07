Homem morre atropelado após descer de carro na ERS-585, entre Erval Seco e Seberi

Na noite deste domingo (6/7), aconteceu um acidente grave na ERS-585, rodovia que liga os municípios de Erval Seco e Seberi (próximo a entrada da Linha Posse Arruda), resultando em uma vítima fatal.

De acordo com informações preliminares, a vítima fatal estava em um veículo Corsa Sedan, acompanhado de sua companheira. Ao descer do carro, ele foi atingido por um segundo veículo, um Gol, conduzido apenas pelo motorista. O impacto foi fatal.

A mulher que estava no Corsa ficou ferida e foi socorrida por uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Erval Seco, sendo encaminhada ao Hospital Pio XII de Seberi. O condutor do Gol também sofreu ferimentos e foi retirado do veículo por socorristas do SAMU, que o encaminharam para atendimento médico no Hospital de Caridade de Erval Seco. Já o homem atropelado faleceu no local.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e permanece no local, juntamente com o Corpo de Bombeiros. A área foi isolada e aguarda a chegada da Polícia Civil para os procedimentos periciais. Até o momento, a identidade da vítima fatal não foi oficialmente divulgada.

