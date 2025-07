Brasileirão Feminino A3: Atlético-PI avança e pega Vila Nova na final

O Atlético-PI será o adversário do Vila Nova na final da Série A3 (terceira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. A equipe piauiense sacramentou a vaga à decisão no domingo (6), ao derrotar o Doce Mel por 3 a 1, no Albertão, em Teresina, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Conforme a tabela básica pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a previsão é que os jogos entre Atlético-PI e Vila Nova ocorram nos dias 9 e 16 de agosto. Por terem melhor campanha geral, as piauienses têm a vantagem de fazer a partida de volta da final em casa.

As atleticanas, invictas na temporada, tinham vencido o jogo de ida contra o Doce Mel, há duas semanas, por 3 a 0, no Waldomirão, em Jequié (BA) . Com isso, a equipe dirigida por Renata Costa, ex-jogadora e vice-campeã mundial pela seleção brasileira em 2007, poderia até perder por dois gols que, ainda assim, ficaria com a vaga à final.

Para se classificar, o Doce Mel teria de ganhar por quatro ou mais gols de saldo - o que ainda não tinha ocorrido nesta temporada. O resultado mais próximo foi o triunfo por 3 a 0 sobre o Atlético-BA, na primeira rodada do Brasileirão Feminino A3. Se a diferença de gols se repetisse, o confronto deste domingo teria disputa de penalidades.

Apesar da vantagem, o Atlético-PI foi a campo disposto a buscar um novo triunfo sobre o Doce Mel. Aos 26 minutos, Silmara recebeu na entrada da área pela esquerda, quase na meia-lua, escapou da marcação de Milena Biro-Biro e bateu alto, cruzado, para abrir o placar. A camisa 7 ampliou aos 44, em chute de fora da área que bateu no travessão antes de entrar no gol. Foi o décimo gol da atacante, artilheira do Brasileirão A3.

As baianas descontaram no início da etapa final, com Cristina, aos cinco, que percebeu Grazy adiantada e encobriu a goleira. A empolgação, porém, durou quatro minutos. Aos nove, após cobrança de falta de Suellen pela esquerda, Stefanny cabeceou no canto esquerdo de Paloma, fazendo o terceiro do Atlético-PI e definindo o marcador.

Novidade na elite

O Fortaleza se juntou a Santos, Atlético-MG e Botafogo e conquistou a última vaga de acesso à Série A1 (primeira divisão) do Brasileirão. Neste domingo, as Leoas do Pici empataram sem gols com o Minas Brasília no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Como venceram a partida de ida, duas semanas atrás, por 2 a 1 no Bezerrão, no Gama (DF), as tricolores se beneficiaram da igualdade para chegar à elite do futebol feminino nacional pela primeira vez.

Em uma das semifinais, o Fortaleza terá pela frente o Botafogo. No outro confronto, o Santos pega o Atlético-MG. Além deles, outros 14 clubes disputarão a próxima edição do Brasileirão Feminino A1, que é transmitida ao vivo pela TV Brasil.

São eles: Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Ferroviária, Bahia, Red Bull Bragantino, América-MG, Fluminense, Grêmio, Internacional, Real Brasília e Juventude.