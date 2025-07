Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por viagem negada pelos EUA

O chefe oficial executivo (CEO, na sigla em inglês) da World Table Tennis (WTT), entidade que organiza as competições do tênis de mesa mundial, manifestou-se neste domingo (6) sobre a ausência de Hugo Calderano no WTT Grand Smash Las Vegas. O brasileiro foi impossibilitado de viajar aos Estados Unidos para o torneio, um dos quatro principais do circuito - semelhante ao Grand Slam no tênis - devido a um problema de visto.

Em entrevista ao site da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT, na sigla em inglês) para falar sobre a competição em Las Vegas, Steve Dainton abordou o caso de Hugo. O dirigente lamentou a ausência do brasileiro, atualmente na terceira posição do ranking mundial, mas considerou que a responsabilidade é do atleta . O mesatenista ainda não se pronunciou.

"Ele [Hugo] é um jogador incrível, com resultados recentes que mostram que é um dos melhores do mundo na atualidade. Tê-lo aqui seria importante. Mas temos encorajado os jogadores a se preparem com meses de antecedência para retirarem seus vistos e aqueles que o fizeram não tiveram maiores problemas", disse Dainton.

"Esse é um recado de que ser profissional demanda mais que apenas performance na mesa. Também significa assumir a responsabilidade fora dela", completou o dirigente.

Hugo tem cidadania portuguesa. Em condições normais, como os países da União Europeia têm isenção de visto nos EUA, ele precisaria somente informar a entrada no país por meio de um sistema eletrônico. O brasileiro, porém, foi informado que não estava mais elegível para dispensa de visto por ter ido a Cuba em 2023 para disputar o Campeonato Pan-Americano da modalidade e o evento classificatório à Olimpíada de Paris, na França.

A Lei de Melhoria do Programa de Isenção de Visto e Prevenção de Viagens Terroristas, de 2015, impede a entrada de pessoas sem visto em território estadunidense em caso de visitas a Cuba após 2021. Segundo a assessoria de imprensa de Hugo, o atleta foi atrás de um visto regular emergencial e teve apoio da USATT e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA (USOPC, na sigla em inglês), mas não houve disponibilidade de uma entrevista consular à tempo de o brasileiro disputar a competição.

Apesar da ausência de Hugo, o Brasil estará representado em Las Vegas. Entre os homens, Vitor Ishiy (48º do ranking da WTT) estreia neste domingo, às 23h45 (horário de Brasília), contra o japonês Hiroto Shinozuka (29º) e será o único brasileiro na chave de simples. Nas duplas, Vitor competirá ao lado de Guilherme Teodoro (142º), enquanto Leonardo Iizuka (80º) tem como o australiano Hwan Bae (40º) como parceiro.

No feminino, a representante do país no torneio individual será Bruna Takahashi, número 19 do mundo. A brasileira enfrenta a egípcia Dina Meshref (46ª) neste domingo, às 23h45. Irmã de Bruna, Giulia Takahashi (77ª) está na disputa de duplas com Laura Watanabe (114ª). Giulia e Guilherme Teodoro ainda competem nas duplas mistas.