Reforma tributária impulsiona recursos em soluções de gestão e IA

A reforma tributária brasileira, que visa simplificar o sistema fiscal ao unificar impostos como PIS, Cofins, ICMS e ISS em um único tributo — o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) —, promete transformar o ambiente de negócios no país. Entre as principais mudanças estão regras mais claras para a emissão de notas fiscais eletrônicas, obrigações acessórias e a digitalização dos processos fiscais, buscando maior transparência e eficiência na administração tributária.

Diante dessas alterações, as empresas precisam modernizar seus sistemas e ajustar procedimentos para garantir conformidade com o novo modelo. Segundo estudo do Thomson Reuters Institute, 66% dos profissionais do setor acreditam que o investimento em soluções de gestão tributária deve crescer nos próximos dois anos, impulsionado pela necessidade de adaptação às novas diretrizes. Ainda de acordo com a pesquisa, 76% das empresas estão em fase inicial de adaptação, acompanhando as mudanças por meio de relatórios e notícias.

A inteligência artificial (IA) surge como uma aliada fundamental nesse processo de transformação. Sistemas baseados em IA automatizam tarefas complexas, como coleta, análise e validação de dados, tornando a conformidade mais eficiente, segura e menos suscetível a erros. Algoritmos avançados monitoram operações financeiras em tempo real, identificam transações que requerem atenção especial e garantem o cumprimento de obrigações acessórias dentro dos prazos estabelecidos.

Entre as aplicações práticas da IA na gestão fiscal estão a automatização da atualização de sistemas com as novas regras, validação automática de notas fiscais eletrônicas, monitoramento de transações para detectar irregularidades e a geração ágil de relatórios de conformidade — facilitando auditorias e fiscalizações.



"A inteligência artificial tem sido um grande diferencial na adaptação das empresas à reforma tributária. Soluções como o Intelligence Hub e nossos robôs de automação permitem otimizar a gestão fiscal e aumentar a eficiência operacional. Se considerarmos um percentual de projeção de resultado, podemos estimar pelo menos 35% de aumento na velocidade dos processos já no primeiro ano de implantação dos sistemas, garantindo maior precisão e agilidade para nossos clientes", afirma Marcos Gimenez, CEO da Bravo.

A tecnologia desempenha um papel estratégico na modernização do sistema tributário, contribuindo para uma arrecadação mais eficiente, transparente e justa. Além de ajudar o governo a detectar fraudes e evitar sonegação, a IA fornece dados em tempo real que apoiam a tomada de decisão. Para as empresas, ela representa uma ferramenta que promove agilidade, precisão e segurança na adaptação às mudanças, reduzindo custos operacionais e riscos de não conformidade.

Outro aspecto relevante é que a IA pode auxiliar na interpretação das novas regras fiscais, oferecendo orientações precisas e atualizadas, o que facilita a implementação das mudanças de forma mais rápida e integrada. A mesma pesquisa do Thomson Reuters Institute revela que 95% das empresas acreditam que a reforma tributária terá impacto médio a alto em seus negócios.