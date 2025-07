Trabalhador Rural Waldemar Both é Sepultado em Vista Gaúcha Após Morte em Confronto com a Brigada Militar

Vista Gaúcha, RS – O corpo do trabalhador rural Waldemar Both, de 54 anos, foi velado e sepultado nesta quinta-feira, 3 de julho, em sua cidade natal, Vista Gaúcha. A morte de Both ocorreu na terça-feira, 1º de julho, durante um confronto com a Patrulha Ambiental da Brigada Militar de Santa Maria, um episódio que gerou forte comoção e repercussão na região.

Comandante da Patamo Detalha Confronto em Santa Maria

Em entrevista ao programa Conectados da Rádio Imembuí na tarde de quarta-feira, o comandante da Patamo de Santa Maria, cujo nome não foi divulgado na reportagem, afirmou que os disparos que vitimaram Waldemar Both foram efetuados em legítima defesa dos dois policiais militares envolvidos na ocorrência.

Segundo o comandante, a guarnição estava em uma propriedade rural na Estrada do Radar, no interior de Santa Maria, averiguando crimes ambientais relacionados à falta de licenças para beneficiamento e venda de madeiras e operação de motosserras. A ocorrência não teria sido gerada por denúncia, mas sim por uma averiguação de rotina.

O confronto, explicou o coronel, teria ocorrido no momento em que os PMs estavam lavrando as ocorrências para serem assinadas pelo responsável. Ele confirmou que uma policial militar efetuou o primeiro disparo contra Both, e que, após ela se desequilibrar, o outro PM efetuou outros dois tiros. A vítima, segundo o comandante, teria confrontado a guarnição com uma machadinha, que foi recolhida para perícia. Não havia mais ninguém na propriedade no momento dos fatos.

Os dois policiais militares envolvidos na ocorrência foram afastados de suas funções enquanto durar o inquérito policial militar instaurado. O caso também está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Polícia Civil. O episódio foi registrado por volta das 17h30 de terça-feira, 1º de julho.

A comunidade local e regional, amigos e familiares aguardam os desdobramentos das investigações para esclarecer as circunstâncias do trágico incidente.