Pró-Esporte abre segunda janela de inscrições de 2025 para projetos e novos proponentes

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) abriu a segunda janela do ano para inscrições de novos proponentes e projetos no programa Pró-Esporte RS, da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), do governo do Estado. O prazo para os novos proponentes realizarem o cadastro segue até 21 de julho, enquanto a inscrição de projetos encerra-se em 31 de julho.

Os interessados devem se inscrever pelo site do programa . Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte recebeu mais investimento anual, passando de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões, e executou, pela primeira vez em sua história, 100% do valor destinado.

O programa passou por um processo de democratização, saindo de 14 para mais de 60 modalidades esportivas atendidas. Os projetos inscritos aumentaram de 132 para mais de 2,4 mil, e os contemplados foram ampliados de 83 para mais de 700 – fortalecendo, assim, a capilaridade e o impacto social da iniciativa.

Sobre o programa

O Pró-Esporte é um programa para o financiamento de projetos esportivos e paradesportivos. O financiamento é indireto, pelo patrocínio de empresas que compensam o valor com o ICMS a recolher. São dez linhas de financiamento para diferentes tipos de projetos. O proponente pode ser pessoa física e jurídica (com ou sem fins lucrativos) ou prefeitura.

Todos os projetos inscritos passam pela Câmara Técnica do Pró-Esporte RS, que é um colegiado responsável pelo julgamento do mérito dos projetos esportivos regidos por seu Regimento Interno.

Mais informações podem ser consultadas no site da iniciativa . Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (51) 3215-9405 e (51) 3215-9446.