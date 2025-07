Garantti apresenta soluções durante o QR Summit 2025

A Garantti, especializada em soluções de garantia locatícia, marcou presença durante a 5ª edição do QR Summit 2025, realizado entre os dias 3 e 4 de junho no Teatro Claro (SP). Na ocasião, a empresa apresentou soluções para o setor com o lançamento de um novo aplicativo que integra funcionalidades para a gestão de contratos, sinistros e suporte, além de uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) para agilizar a jornada entre corretores e imobiliárias, a Gia.



O evento reuniu especialistas e líderes do setor para discutir as inovações e as estratégias de alta performance que definirão os rumos do mercado nos próximos anos. Segundo Felipe Gomes, diretor comercial da Garantti, a experiência foi positiva, abrindo novas oportunidades comerciais para a marca. “Aproveitamos o momento para apresentar nossas soluções mais recentes e ouvir de perto as necessidades das imobiliárias. Essa troca direta com lideranças do setor também acelerou parcerias estratégicas”, afirma.



O novo aplicativo permite que as imobiliárias fechem contratos ainda durante a visita ao imóvel, sem depender de etapas manuais ou aprovações terceiras. “Com isso, nossa ideia é reduzirmos o risco de perder o negócio para outra imobiliária e dar mais agilidade e segurança para corretores e clientes no momento mais decisivo da locação”, explica Gomes.



Ele ressalta ainda que a ferramenta Gia, assistente digital apresentada no evento, foi criada para garantir maior agilidade no atendimento. “Também lançamos o nosso programa de bonificação por resultados, no qual quanto mais a imobiliária produz, mais ela pode ganhar”, acrescenta. As premiações e benefícios são escalonados de acordo com a performance, buscando incentivar o crescimento das parceiras e reconhecer quem está fazendo a diferença no mercado.



Gomes destaca que eventos como o QR Summit são fundamentais para a inovação do mercado, pois promovem o encontro entre tecnologia, práticas de gestão e experiências reais do dia a dia das imobiliárias. “Além disso, criam um ambiente favorável à troca de soluções e boas práticas entre os principais players do setor”, avalia.



“Aprendemos ainda mais sobre o momento de transição vivido por muitas empresas. Também percebemos o quanto programas de incentivo, como o de bonificação por resultados, são valorizados por quem está na linha de frente das operações”, acrescenta.



Mercado aquecido impulsiona estratégias da Garantti

O mercado de aluguel no Brasil tem experimentado um crescimento expressivo nas últimas décadas. Segundo dados do Censo Demográfico 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), noticiados pela Agência Brasil, o percentual de brasileiros que moram de aluguel saltou de 12,3% em 2000 para 20,9% em 2022 — equivalente a 42,2 milhões de pessoas vivendo em imóveis alugados.



Nesse cenário, a Garantti já projeta uma participação robusta em eventos regionais, fóruns de inovação e encontros com imobiliárias para o segundo semestre de 2025, a fim de criar parcerias estratégicas e escuta ativa com o mercado imobiliário.

“Seguimos comprometidos em crescer junto com quem movimenta o mercado todos os dias: as imobiliárias”, conclui Gomes.



Para saber mais, basta acessar: http://www.garantti.com.br