Travessia Barra do Guarita-Itapiranga Suspensa por Segurança

A travessia de balsa entre Barra do lGuarita (RS) e Itapiranga (SC) será interrompida na noite deste sábado (28), às 23h30. A suspensão é uma medida preventiva e essencial de segurança, motivada pelas condições climáticas adversas e pela tendência de elevação do nível do Rio Uruguai.

Atualmente, o nível do rio já se encontra 4,5 metros acima do normal, o que representa um risco para a navegação. A interrupção visa garantir a integridade de passageiros e tripulantes diante do cenário.

A expectativa é que o serviço seja retomado na manhã de domingo, 29, a partir das 6:30 horas, caso as condições do rio e do tempo permitam uma operação segura.